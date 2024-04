L’assessora alla pubblica istruzione Ilaria Portas ha annunciato di voler presto procedere all’approvazione di una legge sulle politiche giovanili.

“Non possiamo parlare di giovani se non parliamo con i giovani, ecco perché la mia porta sarà sempre aperta per ascoltare le loro necessità. Tra tutte le deleghe del mio assessorato desidero che questa non resti la Cenerentola delle materie” ha spiegato.

Su questa volontà della neo assessora si registra l’apertura di Fratelli d’Italia. Per bocca del consigliere Fausto Piga arriva l’invito ad un confronto sulla nuova legge.

“La prima legge di questa legislatura presentata dal mio partito, di cui sono primo firmatario, è rivolta proprio ai giovani. Una proposta che nella passata legislatura abbiamo condiviso con le associazioni del mondo giovanile, rappresentanti degli enti locali, parti sociali e tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale. Pertanto auspichiamo che la nuova maggioranza già dalla prossima settimana, appena istituite le commissioni, dia priorità all’avvio del nuovo iter legislatativo“.

