Novità importante per la campagna antincendi in Sardegna. Su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, in concerto con l’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, è stato deciso il noleggio triennale di un elicottero idoneo alla lotta agli incendi boschivi, comprensivo anche di servizi di pilotaggio e manutenzione.

La delibera è stata approvata oggi e prevede una “variazione di bilancio relativa all’adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi alle variazioni climatiche”. L’esecutivo ha stabilito anche di riaprire i termini dell’avviso pubblico per la nomina di un amministratore unico dell’Agenzia Forestas, dando mandato alla Direzione generale della difesa dell’ambiente di effettuare la ricerca dei profili adatti ai fini della proposta di nomina.

