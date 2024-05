Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La campagna elettorale a Cagliari entra nel vivo. Arrivano bordate da parte della deputata progressista Francesca Ghirra nei confronti della candidata di centrodestra Alessandra Zedda e del sindaco uscente Paolo Truzzu, lo stesso diventato primo cittadino battendo proprio Ghirra alle urne nel 2019.

“Sicurezza, viabilità, sviluppo della città del mare, ma anche parcheggi, decoro urbano, integrazione delle periferie”. Manca solo la sicurezza nel programma della candidata del centrodestra per ricalcare i propositi della disastrosa giunta cittadina appena bocciata da Cagliari alle elezioni regionali” dice la deputata in una nota.

“Ma c’è di più, perché Alessandra Zedda guiderà la stessa identica coalizione che capeggiava da vice di Solinas in regione. Non ci siamo dimenticati che il presidente disertava la giunta quanto e più del consiglio, e che tutti i più spregevoli atti portati avanti dal governo sardoleghista erano firmati da lei, quella che si dice innamorata di Cagliari ma che ha contribuito al suo declino e abbandono. Cosa mai ci si può aspettare di diverso dai consueti incapacità, pressapochismo e affarismo? Tanto più che “la linea tracciata è verso una continuità con l’amministrazione uscente”, che Cagliari ha già ribadito di non gradire”.

E conclude: “Noi vogliamo restituire alle nostre cittadine e cittadini serenità, ottimismo e fiducia verso il futuro e con la guida di Massimo Zedda dimostreremo che Cagliari è in grado di risollevarsi nonostante le macerie lasciate dal centrodestra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it