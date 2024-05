Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Momenti di paura in via Bacu Abis a Cagliari nella giornata odierna: si è aperta una profonda voragine che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi.

In quel momento infatti stavano passando una mamma con una bambina piccola. Che hanno dato l’allarme e segnalato il problema: sul posto gli operai comunali.

“È atteso una volta per tutte il rifacimento della piazza che poggia sul vuoto. I sottoservizi sono vecchi di mezzo secolo, non sono stati rimessi in sesto nonostante le lamentele. E non è la prima volta che che simili accadimenti si manifestano negli ultimi mesi” denuncia Marcello Polastri.

La zona è gravata anche da perdite idrico-fognarie su strada che, nonostante i solleciti dei cittadini, fanno il paio con la pavimentazione stradale zeppa di buche.

