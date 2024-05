Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Intorno alle 14.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti all’incrocio tra Via Liguria e Via Primo Maggio per un brutto incidente stradale tra una moto ed una macchina.

Le cause sono in corso d’accertamento. Sia il motociclista e i tre occupanti dell’auto sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118, per controlli.

I Vigili hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto 118 e Polizia Locale per i rilievi del caso

