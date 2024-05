Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Azione ha annunciato di aver candidato alle elezioni Europee 2024, nella circoscrizione delle Isole, la cagliaritana Martina Benoni.

Esperta di comunicazione, deejay e impegnata nella direzione di Radio X assieme al padre, Benoni ha aderito al manifesto Siamo Europei assieme a Sardegna Europea, l’associazione di cui fa parte.

“Ringraziando Carlo Calenda, da oggi sono dunque impegnata in campagna elettorale nella circoscrizione Italia Insulare all’insegna dei valori delle democrazie liberali, e a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali conquistate in decenni di progresso europeo, cercando di coinvolgere le molteplici energie, soprattutto giovani, presenti sia in Sardegna sia in Sicilia, ben consapevole delle peculiarità ma anche delle criticità che accomunano le due Isole” ha dichiarato.

L’annuncio della candidatura è arrivata solo oggi poiché Benoni ha dovuto attendere di conoscere la posizione del partito di Calenda alle elezioni di Cagliari.

“Personalmente, pur rammaricandomi per le circostanze che hanno impedito la presenza di Azione nella coalizione progressista, sosterrò la candidatura a sindaco di Massimo Zedda, perché ritengo Massimo la migliore opzione politica per la mia città e perché mi considero incompatibile politicamente con la proposta elettorale a trazione leghista e sovranista di Alessandra Zedda. Così farà anche l’associazione Sardegna Europea”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it