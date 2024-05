Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il Campo largo scricchiola anche ad Alghero sul nodo alleanze. Luca Pizzuto, presidente di Sinistra futura, commenta negativamente la decisione del centrosinistra che appoggia il candidato sindaco Raimondo Cacciotto di accogliere liste degli ex Riformatori di Francesco Marinaro e Sardegna al Centro 20Venti di Antonello Peru.

“Siamo preoccupati per ciò che sta accadendo ad Alghero” afferma Pizzuto. “Aprire a forze politiche del centrodestra, che fino a poco tempo fa hanno governato il Comune, è sbagliato ed è fuori dalla logica del Campo largo che ha vinto le ultime elezioni regionali in Sardegna”.

“Non bisogna solo avere l’ambizione di vincere, ma anche e soprattutto di vincere bene mettendo in campo progetti politici coerenti che ci mettano nelle condizioni di cambiare realmente la società. L’idea di aprire in modo insensato le liste a gruppi organizzati del centrodestra, non solo ci preoccupa, ma non è una scelta che condividiamo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it