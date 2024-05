Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Da ormai una decina di giorni, alcuni parcheggi di via San Rocco, a Cagliari, risultano inutilizzabili per via delle transenne poste in seguito alla caduta di calcinacci dal muro adiacente sulla strada.

I residenti che abitano nell’area interessata, dunque, si vedono privati di ben quattro postazioni per poter parcheggiare vicino alle proprie abitazioni.

“Mi chiedo – scrive D.S. in un noto gruppo Facebook di residenti cagliaritani – se alla proprietà dello stabile da cui i calcinaci cadono, viene addebitata una cifra assimilabile ad occupazione di suolo pubblico e che quindi gli possa mettere premura per la messa in sicurezza. Oppure se diventeranno delle transenne pluriennali, impunemente”.

