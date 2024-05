Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il Cagliari non recupera Antoine Makoumbou per la sfida contro il Milan. Il centrocampista ha riportato in settimana una contusione al ginocchio e non sarà della partita. Mister Claudio Ranieri convoca 24 giocatori e nella lista si rivedono anche Marco Mancosu e Nicolas Viola.

Intanto, in occasione della Festa della Mamma, il Cagliari ha annunciato l’elenco dei convocati con il doppio cognome materno e paterno. Inoltre le squadre giocheranno con delle speciali maglie gara: anziché scendere in campo con quello solitamente indossato, i calciatori porteranno sulle spalle il cognome materno.

