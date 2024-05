Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Il Cagliari si salverà, parola del giornalista Gianluca Di Marzio. Nel post gara col Milan, l’esperto di calciomercato di Sky ha espresso il suo parere positivo sul futuro dei rossoblù.

“Sono ottimista sul fatto che il Cagliari si possa salvare. Dando un’occhiata al calendario, quello dei rossoblù è più abbordabile rispetto a quello di Udinese o Empoli. Poi, non dimentichiamocelo: c’è Claudio Ranieri. È particolare da non sottovalutare. Saprà come affrontare queste partite decisive”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it