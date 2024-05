Paolo Anibaldi è il nuovo direttore sanitario del Mater Olbia Hospital. Si tratta del primo chirurgo paraplegico in Italia a operare in piedi grazie ad una sedia speciale, un esemplare unico creato apposta per lui.

Dotato di una lunga esperienza medica ed accademica, classe 1966, Anibaldi ha ricoperto ruoli dirigenziali nella Asl di Rieti. A 17 anni ha perso l’uso delle gambe a causa di un angioma midollare.

È noto soprattutto per aver eseguito nel 2013, al San Camillo de Lellis di Rieti, la ‘Snoll‘, Sentinel Node Occulte Lesion Localization. Si tratta di una tecnica che consente di sradicare il tumore alla mammella quando le sue dimensioni sono ancora molto ridotte. Un intervento il cui successo è strettamente legato alla capacità di interazione tra varie professionalità.

“Essere il nuovo direttore sanitario rappresenta per me una stimolante sfida professionale e umana, all’interno di un ospedale moderno e al tempo stesso profondamente legato al territorio in cui opera. L’accoglienza che ho ricevuto dal management, dal precedente direttore sanitario e dai colleghi mi ha fatto sentire già parte di una squadra” ha commentato.

