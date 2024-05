Il Cagliari rimarrà un altro anno in Serie A: la vittoria sul Sassuolo è il risultato giusto al momento giusto. Tommaso Giulini è visibilmente emozionato quando si presenta ai microfoni di Dazn. Dove annuncia un rinnovo ed un auspicio per la prossima stagione.

Un pensiero a Gigi Riva e ai tifosi. “Il merito di quanto accaduto non è mio, ma anche di Gigi Riva, questa salvezza è per lui. I tifosi, tutti uniti, ci hanno seguito, sono stati determinanti”.

Nereo Bonato resta a Cagliari. “Il nostro direttore Bonato aveva un biennale che si trasformava in tale nel momento in cui fosse arrivata la salvezza. Quindi sono felice di poter annunciare che avremo il nostro direttore con noi per altri due anni. Ripartiamo dal nostro direttore”.

Il lavoro di Ranieri. “Claudio ha ridato il senso delle cose, di come deve essere il calcio. Mi ha fatto piacere mi abbia portato con lui sotto la curva. Rimane? Spero di sì”.

