Paura ieri nel tardo pomeriggio a Porto Torres. Un uomo di 70 anni è stato colpito alla testa da un pezzo di cornicione crollato mentre passeggiava in via Giordano Bruno intorno alle 19.30.

Il cedimento è avvenuto in una palazzina disabitata e abbandonata. L’uomo è stato subito soccorso dal personale dell’ambulanza Avis, in servizio in occasione della Festha Manna, poi sul posto è arrivato anche il 118.

Stabilizzato il 70enne che ha riportato un grosso taglio sanguinante alla testa, lo hanno trasportarlo in ambulanza in codice rosso all’ospedale civile di Sassari. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e transennare la zona.

