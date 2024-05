Un biglietto unico che unisce il viaggio in nave con quello via treno: è questa l’offerta estiva di Trenitalia in Sardegna in favore dei turisti e dei residenti.

Grazie alla collaborazione con Grimaldi Lines sarà possibile arrivare in treno a Civitavecchia e da lì partire per Olbia, Cagliari e Porto Torres (e viceversa). Oppure da Cagliari a Napoli (e viceversa). Nel corso dell’estate attivi anche i collegamenti su Arbatax.

