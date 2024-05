The Guardian ha dedicato un intero articolo a Claudio Ranieri, autore della salvezza del Cagliari Calcio. L’ennesima impresa dopo la lotta per la Serie A dello scorso anno.

“Probabilmente – scrive il quotidiano britannico – gran parte del mondo associa Ranieri soprattutto al titolo di Premier League vinto a Leicester: un traguardo che con il passare degli anni appare sempre più straordinario. A Cagliari, però, hanno una storia tutta loro sull’uomo che li condusse fuori dalla selva quasi quattro decenni fa”.

“Il Cagliari – scrive ancora The Guardian – era in declino nel 1988, quando giocava in Serie C. Nelle tre stagioni successive, li ha portati a promozioni consecutive e poi alla salvezza in Serie A. La città di Cagliari ha perso a gennaio il suo più grande eroe del calcio, Gigi Riva, un giocatore che segnò 164 gol e portò all’unico titolo di Serie A, nel 1970. Ranieri non potrebbe mai superare Riva nell’affetto dei tifosi, ma di questi tempi sarebbe secondo per poco”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it