Sprazzi di maltempo nella giornata di mercoledì 22 maggio: forti piogge e grandinate copiose hanno colpito il Nord Sardegna. Particolarmente suggestive le immagini arrivate da Nulvi, Belvì, Sorso, Osilo fino a toccare anche il Nuorese e la Baronia.

A spiegare il particolare fenomeno è stato Matteo Tidili, metereologo di Rai Sardegna.

“Instabilità atmosferica in deciso aumento in queste ore per il transito sull’isola di una veloce ondulazione in quota ricolma di aria più fresca e secca (fino a -22°C a 500 hPa) e collegata alla vasta circolazione depressionaria che ormai da una settimana coinvolge gran parte dell’Europa centro occidentale. In questi istanti si segnalano diversi sistemi temporaleschi con precipitazioni localmente fino ad intensità di nubifragio ed episodi di grandine. La fenomenologia più significativa è in corso sul Sassarese, il Logudoro, il Nuorese, le Baronie e la Gallura e proprio i settori nord orientali saranno quelli maggiormente esposti nelle prossime ore a temporali di forte intensità. Prime localizzate celle convettive in sviluppo anche sui settori meridionali ed una in arrivo dal mar di Sardegna verso la costa iglesiente”.

