Daniela Falconi è la nuova presidente dell’Anci Sardegna.

Già sindaca di Fonni al secondo mandato, resterà in carica per cinque anni.

Al termine delle procedure di votazione durante l’assemblea convocata questa mattina alla Fiera di Cagliari, Falconi ha avuto il consenso di tutti i 189 sindaci, o delegati, presenti, sul totale dei 377 municipi dell’isola.

La prima cittadina, 46 anni, molto attiva nella rivendicazione delle emergenze dei sindaci, in particolare del centro Sardegna, succede ad Emiliano Deiana, il più longevo presidente dell’associazione durato in carica otto anni. Falconi è la seconda presidente donna dell’Anci Sardegna dopo Linetta Serri, scomparsa recentemente e ricordata in apertura dei lavori, in carica dal 2001 al 2006.

Eletti anche i 40 componenti del Consiglio regionale dell’Anci, che nella prima riunione eleggerà il suo presidente, successore di Alberto Urpi: in corsa c’è il sindaco di Vallermosa, Francesco Spiga, del centrodestra. In quella seduta saranno eletti anche i 14 componenti del comitato esecutivo, che insieme alla presidente sceglieranno il vice di Falconi. Tra i nomi si fa quello di del primo cittadino di Nuraminis, Stefano Anni, anche lui di area centrodestra, secondo l’accordo che ha portato i sindaci dell’assemblea a stilare una lista unitaria, equamente divisa per area politica.

