Mentre il Cagliari saluta la salvezza e l’addio di Claudio Ranieri e Nahitan Nandez, durante il podcast “Fontana di Trevi” il giornalista sportivo Fernando Siani non ha speso buone parole per i rossoblù.

“Secondo me il Cagliari ha una squadra peggiore della Salernitana” ha dichiarato, spiegando come la salvezza sia arrivata più per bravura del tecnico che per la qualità della rosa.

“Claudio Ranieri a 72 anni ha fatto un’altra impresa che non ha una spiegazione logica. Mi ha fatto riflettere che si sia dimesso dopo la Lazio: ha capito che doveva andare a toccare quelle corde lì, con la psicologia superiore alla tattica. Parliamo di uno degli allenatori migliori della storia del calcio”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it