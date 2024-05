La Giunta Comunale di Gergei ha approvato una delibera che prevede l’intitolazione di una piazza del paese a Carlotta Dessì. Lo ha reso noto sui social il sindaco Rossano Zedda.

“Come tutti sapete, Carlotta ci ha lasciato pochi mesi fa dopo una battaglia contro un male terribile. Per il suo straordinario impegno professionale, per la sua attenzione verso temi socialmente importantissimi, per il suo appoggio alle persone deboli e indifese e per il bellissimo ricordo che Carlotta ha lasciato in tutti i Gergeesi, abbiamo ritenuto che questo fosse un modo per onorare la sua memoria. Presto la piazza che tutti i compaesani nominano come Piazza della Madonnina, ma che in realtà non ha ancora un nome, se il Prefetto in base alla normativa vigente accogliera’ la nostra istanza, si chiamerà Piazza Carlotta Dessì”.

