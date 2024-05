Accade a Cagliari, in via Masaccio. Una discarica abusiva a cielo aperto, sul marciapiede, con un odore acre che rende irrespirabile l’ambiente tutto intorno.

La denuncia dei residenti si affianca alla loro disperazione. Chiedono infatti un intervento risolutivo del Comune.

“Nonostante numerose segnalazioni agli uffici comunali preposti e ai vigili urbani, da anni la situazione non accenna a migliorare per colpa dei soliti incivili. Con l’arrivo dell’estate i rischi ambientali e sanitari non possono che peggiorare”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it