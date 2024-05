Dove vivono meglio i giovani italiani? È quanto analizzato nel report del Sole 24 Ore, che prende in considerazione la qualità della vita dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Al primo posto si trova la provincia di Gorizia, nel Friuli Venezia Giulia, seguita da Ravenna, già vincitrice nel 2023, Forlì-Cesena, Ferrara e Cremona.

Per la Sardegna, invece, i numeri non fanno ben sperare con i risultati migliori della Provincia ogliastrina che si assestano poco sopra metà classifica. Segue l’Oristanese che si trova invece appena sotto, mentre il nord Sardegna e il Cagliaritano si trovano tra la 60esima e l’80esima posizione.

Ma il risultato peggiore si registra nel sud Sardegna, che si trova in fondo alla classifica, in posizione 107, con il punteggio di 266.

L’edizione di quest’anno presenta nuovi indicatori per ogni gruppo generazionale. Per i giovani, sono stati aggiunti i tassi di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e l’imprenditorialità under 35.

Gli altri parametri riguardano: residenti giovani, quoziente di nuzialità, età media del parto, canone di locazione, laureati, disoccupazione giovanile, bar e discoteche, concerti, aree sportive, amministratori comunali under 40.

Come nelle edizioni precedenti, l’indagine per fasce di età evidenzia performance medie o basse delle grandi aree metropolitane.

Per quanto riguarda il benessere dei giovani, infatti, registrano risultati negativi: ad eccezione di Bologna (14° posto) e Firenze (33ª), le grandi città italiane si posizionano tutte dalla metà classifica in poi, con Milano al 45° posto, in ascesa rispetto al 2022, e Roma in fondo alla classifica al 98° posto.

I risultati peggiori sono stati registrati a Foggia (103), Reggio Calabria (104), Brindisi (105), Taranto (106), e appunto, in Sud Sardegna (107).

