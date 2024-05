“L’obiettivo è superare una visione ospedale-centrica e rendere capillari i servizi nel territorio”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati ha sintetizzato lo spirito del ddl Semplificazioni durante l’Assemblea nazionale dell’Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti.

L’espansione del ruolo delle farmacie potrebbe includere una maggiore partecipazione in attività come la somministrazione di vaccini, servizi di diagnostica di base e consulenze personalizzate.

“Questo ampliamento delle funzioni potrebbe decongestionare gli altri servizi sanitari, rendendo più agevole l’accesso alle cure per i cittadini. Questo ruolo può e deve essere contemperato con quello dei poliambulatori, considerando anche le loro esigenze e le difficoltà operative, cercando di uniformare le regolamentazioni in modo da non svantaggiare nessuno. La medicina del territorio può superare le sfide future attraverso una maggiore collaborazione tra i diversi attori sanitari”.

