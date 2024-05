Arrestato a Serramanna un 46enne per maltrattamenti in famiglia.

Il soggetto, originario di Cagliari, in passato aveva ricevuto assistenza medica per difficoltà legate al controllo comportamentale.

L’intervento dei carabinieri della localae Stazione è stato richiesto dalla sorella dell’arrestato, un’insegnante residente nelle vicinanze. L’uomo, in preda ad escandescenze e coinvolto in litigi per futili motivi, armato di un bastone, stava minacciando e colpendo il padre 81enne con il quale conviveva.

I militari sono intervenuti mentre la situazione era ancora critica e sono riusciti a disarmare l’uomo, togliendogli l’asse di legno lunga un metro, e a riportarlo alla calma prima che la vicenda finisse in tragedia.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Uta in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.

Va detto che questo caso rientra tra quelli per i quali è prevista l’attivazione del Codice rosso, motivo per il quale non si esclude l’emissione a breve di ulteriori provvedimenti a tutela della vittima.

Il padre è stato successivamente visitato dalla guardia medica, che ha rassicurato i militari sul fatto che se la caverà con alcuni giorni di prognosi.

