Un 41enne di Ploaghe è stato denunciato a piede libero per aver pestato violentemente la madre in uno scatto d’ira.

L’uomo non è nuovo ad andare in escandescenze. In diverse occasioni carabinieri e ambulanza del 118 sono dovuti intervenire per mettere freno alla sua rabbia.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe colpito la madre sul volto con grave violenza. Fino a a farle uscire il sangue.

Quando i carabinieri sono giunti a casa della donna, l’hanno trovata col volto tumefatto. Poco dopo hanno rintracciato il figlio al bar, in evidente stato confusionale.

