Paura a Sassari, auto si schianta contro un palo: due feriti in codice rosso

L'auto è andata distrutta ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due persone dalle lamiere

Paura a Sassari, auto si schianta contro un palo: due feriti in...

Due persone sono state portate d’urgenza in ospedale, in codice rosso, a Sassari in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio.

Secondo la ricostruzione, stavano viaggiando con la loro auto lungo la strada dei “Due Mari”, nei pressi di Campanedda, quando hanno perso il controllo del mezzo che è uscito fuori dalla carreggiata.

Il veicolo si è schiantato contro un palo riportando notevoli danni. Il conducente, un uomo di 30 anni, e la passeggera, una donna di circa 55 anni, sono rimasti gravemente feriti con traumi alla testa e al torace.

Sul posto sono giunti, oltre alle ambulanze, la polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it