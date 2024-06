Un centauro è rimasto ferito a Cagliari in seguito ad un incidente stradale che lo ha visto coinvolto in viale San Vincenzo. Le cause sono ancora da accertare: scontro tra lo scooter che guidava e un’auto.

Il ragazzo è caduto sull’asfalto e ha riportato alcune escoriazioni. Sul posto una ambulanza del 118 che ha provveduto alle prime cure e lo ha poi trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le condizioni non destano preoccupazione.

Il traffico è andato presto in tilt: intervento degli agenti della polizia locale per dirimere la situazione ed effettuare i rilievi.

