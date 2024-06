Intervento riuscito con successo all’ospedale Brotzu di Cagliari: ad un paziente è stato riattaccato il pollice. Ad effettuarlo è stata l’equipe medica guidata dal dottor Riccardo Budroni.

“Un bel lavoro di squadra, con la speranza che l’intervento possa attecchire. Lo sapremo tra una decina di giorni. Con me c’era una squadra di giovani-vecchi. Era un infortunio piuttosto complesso da strappamento. Ci siamo riusciti nonostante le diverse difficoltà che la sanità sta vivendo al giorno d’oggi” spiega il medico.

Un’operazione avvenuta in contemporanea con altri tre interventi.

“Non accade mai, è stata una situazione straordinaria. Spesso si fanno notare le difficoltà del settore. Che non mancano, sia chiaro. Ma questa è la testimonianza del gran lavoro che gli operatori sanitari fanno ogni giorno”.

Di particolare importanza l’apporto dei giovani medici chirurghi presenti al momento dell’intervento.

“Non ci sono molti medici giovani in chirurgia. L’apporto di coloro che ci sono e che fanno bene è dunque importantissimo. C’è una bella speranza per avere in futuro una equipe d’eccellenza. Spero chiaramente che venga data una mano alla sanità, aiutando le giovani generazioni”.

