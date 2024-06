L’amministrazione guidata da Andrea Soddu è giunta al capolinea. Ieri sera il Consiglio comunale si è concluso con una votazione sul bilancio che ha dato esito negativo, con 11 voti favorevoli e 11 contrari all’approvazione. Dunque, con i voti in parità, è bocciatura.

Il centrodestra non ha ricucito lo strappo, con i consiglieri Pierluigi Saiu, Angelo Arcadu ed Emilio Zola che sono usciti dall’aula prima del voto e Soddu rimasto con i suoi 8 consiglieri più Viviana Brau e Pietro Sanna. 11 voti in totale, che non bastano per andare avanti. Il Campo Largo resta compatto e così sulla giunta Soddu cala il sipario dopo 9 anni.

