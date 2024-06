I cagliaritani sono molto soddisfatti di vivere nella loro città. Lo rivela l’ultima indagine “Quality of life in European cities”, condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell’Istat. Il grado di soddisfazione supera il 90%, con il capoluogo che fa registrare una qualità della vita tra le più alte percepite in Italia, insieme a Trento, Trieste, Bergamo, Brescia e Bolzano.

Bene per l’80% dei residenti la disponibilità di spazi verdi, come parchi e giardini, bene anche le infrastrutture culturali come teatri, musei e biblioteche. Meno bene sui servizi sanitari, con un grado di soddisfazione tra il 30% e il 40%, così come sulla sicurezza che si ferma al 59%.

A Sassari invece la soddisfazione per la qualità della vita non supera l’81% da parte dei residenti, che ritengono come la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi cinque anni.

Dato al top europeo invece per la qualità dell’aria percepita. Le due città sarde sono ai primi due posti, con Cagliari che registra il 90,9% di soddisfazione e Sassari l’89,5%. Dietro ci sono Helsinki (Finlandia), Rostock (Germania), Reggio di Calabria, Oulu (Finlandia), Aalborg (Danimarca), Bialystok (Polonia) e Perugia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it