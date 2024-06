Si è trovato in piena notte in balia delle onde con la sua barca al largo di Punta Foghe. Paura per un uomo a bordo di un’imbarcazione con motore in avaria a circa 16 miglia dal porto di Bosa. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri, con la Guardia Costiera che ha tenuto un costante contatto con il proprietario dello scafo che ha tentato di muoversi con l’ausilio della vela.

Ma alle 3.20 della notte i soccorsi sono partiti dopo la richiesta di assistenza per un peggioramento delle condizioni meteo nella zona, oltre alla mancanza di visibilità. La motovedetta CP 835 ha raggiunto la barca in avaria e ha consentito di raggiungere l’approdo più vicino a Bosa Marina.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it