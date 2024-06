In attesa di sciogliere il nodo sul nuovo allenatore, il Cagliari aspetta anche di definire alcune situazioni legate ai rinnovi. Una di queste è legata a Yerry Mina, su cui i rossoblù hanno un’opzione per il rinnovo automatico che però non intendono esercitare prima di una trattativa con lo stesso difensore. Resta la distanza economica e nel frattempo si è inserito il Cruzeiro.

I brasiliani incontreranno l’entourage del giocatore che dal 30 giugno sarà svincolato e che intanto parteciperà alla Copa América con la Colombia.

Le pretendenti non mancano neanche per Alberto Dossena, con il difensore che piace molto al Como neo promosso. Il Cagliari è pronto ad ascoltare delle offerte, ma non intende fare sconti e Giulini cercherà di monetizzare al massimo, anche perché il giocatore non è considerato sul mercato.

