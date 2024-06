A Neoneli, i pannolini e gli assorbenti li pagherà il Comune.

Il Piano socio-assistenziale del piccolo paese in provincia di Oristano, porta a tre nuove azioni. Per le famiglie che hanno figli piccoli, per i primi tre anni il Comune ha pensato a un bonus di 50 euro mensili per l’acquisto di salviette e pannolini con una spesa prevista 4.800 euro annui da fondi di bilancio per 8 beneficiari circa.

Non solo. L’Amministrazione comunale ha pensato poi a una misura volta a sostenere le ragazze e le donne di età compresa tra i 12 e i 55 anni: sarà erogato un contributo mensile di 10 euro per l’acquisto degli assorbenti, con una spesa prevista 10.920 euro sino a fine anno da fondi di bilancio, per 130 beneficiarie circa.

Programmati anche 9.360 euro per gli anziani in struttura residenziale.

L’investimento complessivo nel sociale ammonta a circa 400mila euro di cui: 280mila da trasferimenti regionali, 12.250 euro da contribuzione utenza e 107.730 da fondi propri del Comune di Neoneli.

“Stiamo vivendo un momento particolare – dice il sindaco Salvatore Cau – dove stanno venendo meno diversi servizi essenziali come quello della sanità pubblica, e la crisi economica attanaglia sempre di più le famiglie che con sempre maggiori difficoltà riescono, non sempre, a far quadrare il proprio bilancio mensile”.

“Inoltre – aggiunge il primo cittadino di Neoneli – crediamo sia un gesto di grande civiltà, in ossequio alla condizione femminile, contribuire ad una spesa che noi uomini non abbiamo, per cui abbiamo introdotto la novità del bonus acquisto assorbenti. L’auspicio è che tutte le altre amministrazioni seguano questo esempio per consolidare una piccola attenzione verso l’universo femminile che poi così piccola non è”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it