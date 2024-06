Vasto incendio nella giornata di ieri nello stabilimento “Sa Marigosa”, al confine fra Riola e Cabras, sulla strada che porta a Mari Ermi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto in tarda serata.

L’allarme è arrivato attorno alle 18, quando da un furgoncino parcheggiato in una rimessa sarebbe partito il rogo. La struttura è stata subito evacuata, e il personale è riuscito a portare i mezzi fuori dai capannoni.

Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco di Oristano con le autobotti e l’autoscala, in azione per oltre due ore per spegnere l’incendio.

Due capannoni sono andati completamente distrutti, in uno è crollato anche il tetto in lamiera. Devastato un magazzino collegato a una linea di confezionamento, con la conseguente perdita di tutti i prodotti presenti all’interno. La sala conferenze è andata in fiamme, mentre i laboratori, le celle frigo e il resto della struttura sembrano non aver subito gravi danni.

La conta definitiva verrà fatta nelle prossime ore ma dalle prime ricostruzioni, i danni sono senza dubbio rilevanti.

Quattro anni fa, l’azienda leader nel settore dell’ortofrutta era stata colpita da un altro incendio altrettanto grave.

