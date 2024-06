“È stata una bellissima campagna elettorale, contro tutti, proponendo le nostre idee, ma soprattutto un concetto: il voto libero. In questo momento noi difendiamo la democrazia contro il bipolarismo e contro leggi liberticide, inique, escludenti, incostituzionali”. Così Emanuela Corda in un flash mob nella serata di ieri, giovedì 6 giugno, in piazza Costituzione, a Cagliari, in chiusura della campagna elettorale.

“Abbiamo portato questo progetto a Cagliari per cambiare la città – ha detto la candidata sindaca -. Una proposta libera con un solo simbolo. Un gruppo coeso, un programma ben costruito e soprattutto senza debiti di riconoscenza. Chiediamo di votare l’8 e 9 giugno Emanuela Corda con Alternativa e di fare una scelta libera”.

