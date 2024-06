La parte pedonale del ponte ciclopedonale di San Bartolomeo è riaperta. La struttura in prossimità del Padiglione Nervi era stata chiusa ieri, venerdì 7, a causa del furto delle griglie di scolo delle acque meteoriche e del cancello di accesso alla scala.

Situazione che ha reso l’area non sicura alla fruizione del pubblico. L’installazione di alcune griglie provvisorie ha consentito il ripristino, per il momento della funzionalità pedonale del ponte.

“Nel più breve tempo possibile, verrà risolta ogni situazione di pericolo anche per la parte ciclabile in modo che possa essere riaperta quanto prima – fa sapere il Comune – Restano in corso le indagini per identificare i responsabili del furto”.

