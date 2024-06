Sebastiano Maccioni ha votato: così la presidente del seggio ha dichiarato quando l’uomo, 105 anni, le ha restituito la scheda elettorale.

La storia arriva da Nuoro. Maccioni ha voluto prendere parte alle consultazioni per le europee: intorno alle 16 ha varcato la porta del seggio e si è recato ad esercitare il suo diritto al voto.

L’evento avviene per lui a 105 anni e 7 mesi. “Ho votato anche per la Costituente. Da quando è stato istituito il diritto di voto non ho mai mancato un appuntamento. È un dovere oltre che un piacere: ogni cittadino dovrebbe sentire la voglia e il desiderio di votare” ha dichiarato all’Ansa.

Dalla casa di via Gialeto al seggio è andato a piedi accompagnato da una persona di fiducia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it