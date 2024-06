Appena il 9% degli aventi diritto ha votato alle elezioni europee 2024 in Sardegna. La media nazionale si attesta al 14%.

Laddove non ci sono anche le elezioni comunali, il popolo sardo non ha fatto a spinta per recarsi ai seggi. Il dato delle amministrative infatti registra un 20% d’affluenza.

Il voto proseguirà fino alle 23. Dopodiché, presidenti di seggio e scrutatori avvieranno le operazioni di spoglio delle schede dedicate alle elezioni europee.