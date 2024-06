Il mondo del cinema è in lutto per la morte di Gianluca Bombardone, operatore cinematografico romano morto a 44anni per un arresto cardiaco mentre si trovava a Stintino. Sabato il cameraman era partito in bici da Alghero, dove stava girando alcune scene per un serial tv di Sky, in direzione Stintino per una scampagnata nel giorno di riposo. Da qui la tragedia, con l’uomo che si è accasciato a terra ed è morto.

Tanti i messaggi di cordoglio dalle stelle del cinema italiano, a cominciare dall’attore Alessandro Gassmann. “Grande operatore di macchina, ma soprattutto bella persona e compagno di set insuperabile. Sono le persone come lui che fanno i film. Alla sua famiglia e a chi lo conosceva un abbraccio forte e tutto il bene possibile” ha scritto sui social l’attore.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it