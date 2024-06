Tra riconferme e nuovi volti, il Consiglio comunale di Cagliari vede alla guida un centrosinistra rinato e pronto per un nuovo impegno con i propri elettori.

La maggioranza conterà 21 consiglieri più il sindaco Massimo Zedda, mentre all’opposizione saranno 13 seggi compresi gli avversari politici, Alessandra Zedda e Giuseppe Farris.

In quota PD: Marco Benucci, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Rita Polo, Giuseppe Macciotta. Il M5s può contare su Luisa Giua Marassi, Pino Calledda. Con Sinistra Futura entrano in Consiglio Michele Boero, Laura Stochino. Per i Progressisti – partito di Massimo Zedda – ci saranno Matteo Massa, Anna Puddu, Alessio Alias, Paola Mura, Maria Francesca Chiappe, Alessandro Cao. Con Orizzonte Comune ci sarà Marzia Cilloccu, mentre per Alleanza Verdi Sinistra – partito rivelazione anche per le elezioni europee – ci sono Giulia Andreozzi, Corrado Sorrentino, Andrea Scano. Cagliari Avanti porta in Consiglio Giovanni Porrà.

All’opposizione invece, la Lega conquista due seggi con Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi. Giuseppe Farris entra con la sua Civica 2024, mentre Fratelli d’Italia ottiene quattro seggi con Corrado Maxia, Pierluigi Mannino, Alessio Mereu, Stefania Loi. Forza Italia si prende due posti con Edoardo Tocco, Roberta Sulis, così come i Riformatori con Raffaele Onnis e Massimiliano Piccoi. Per Sardegna 2020 c’è Marcello Corrias e per Alleanza Sardegna Roberto Mura.

