“Ce l’abbiamo messa tutta con una lista unica e con le risorse a nostra disposizione. Il sistema è questo e noi abbiamo fatto una campagna elettorale contro la logica del voto utile che, purtroppo, anche questa volta ha spinto gli elettori a polarizzarsi”. Così commenta i risultati elettorali la candidata sindaca di Cagliari con Alternativa Emanuela Corda.

“Avevamo le corazzate contro. È difficile organizzarsi con una lista unica. Ci abbiamo provato e siamo sereni. Alternativa è un partito nazionale che continuerà a fare le sue battaglie per la democrazia e la Costituzione, perché credo ce ne sia bisogno, visto il forte astensionismo. In bocca al lupo al nuovo sindaco e a tutti coloro che come noi, con una lista unica, ci hanno provato”.

