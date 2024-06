Trionfo della sinistra in Sardegna, in particolare nei principali centro al voto nelle amministrative 2024. Tre vittorie su tre per il Campo largo al primo turno: Cagliari, Sassari e Alghero.

Tra i dati che emergono si nota la crescita dei piccoli partiti di sinistra mentre nel centrodestra crolla il Partito sardo d’azione, dilaniato da recenti diaspore interne. Tiene soprattutto Forza Italia, che continua ad essere una realtà solida (primo partito in assoluto ad Alghero con il 15,3%).

Il Pd – così come nei risultati delle Europee – è il primo partito sia a Cagliari che a Sassari. E piazza un sindaco (Giuseppe Mascia) mentre ha agito da Kingmaker nelle altre consultazioni elettorali.

A Cagliari è boom dei partiti di sinistra: dal Pd (15,7%) ai Progressisti (14,7%), da Avs (6,7%) fino a Sinistra Futura (5,6%). L’unione tra 5 Stelle e Uniti per Alessandra Todde non raddoppia i consensi: è solo 5,5%.

A Sassari, il Pd supera il 20% mentre Avs raggiunge un ragguardevole 8%. Ad Alghero invece si impone il Pd (12,7%) ma c’è la sorpresa della civica Noi riformiamo Alghero che si attesta all’11,8%).

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it