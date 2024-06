Rifiuti abbandonati lungo la passeggiata di Su Siccu, a Cagliari.

È quanto denunciato da alcuni residenti che si trovavano sulla pista tanto amata dai cagliaritani che dal porticciolo di Su Siccu, appunto, conduce fino in via Roma.

Un gesto che ha fatto infuriare i passanti, che hanno immortalato il tutto con una foto.

Tra i commenti c’è anche chi pensa alla pessima figura con i turisti presenti in città da diverse settimane, e che ora si apprestano ad arrivare sempre più numerosi. Altri, ancora, si appellano al neo eletto sindaco Massimo Zedda affinché intervenga al più presto per fermare quella sembra diventata ormai una piaga per il capoluogo sardo.

