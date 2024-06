Un risultato di grande prestigio e un riconoscimento nazionale per la Sardegna.

La studentessa Laura Ibba della 2^A del liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari è arrivata al quarto posto alla finale nazionale del Premio letterario “Giacomo Leopardi”, che si è svolta a Recanati, nel paese natio del poeta marchigiano.

Per l’occasione, la studentessa è stata accompagnata dalla docente di lettere Samuela Mingoia, che ha curato con grande attenzione e amore per il poeta di Recanati la preparazione dell’alunna: “È stata un’esperienza piena di positività, spunto di crescita e di scambio di una cultura che non è solo nozionismo ma relazione tra persone e le loro vite – racconta -. È stato bello vedere i ragazzi di ogni regione d’Italia parlare di Leopardi paragonato alle loro domande di felicità. Laura si è distinta anche per queste qualità umane: studiare gli autori è bello perché serve a vivere. L’alunna si è dimostrata non solo diligente ma appassionata, desiderosa di appropriarsi dell’esperienza di grandi autori come Leopardi”.

Laura Ibba è arrivata alla finale nazionale dopo aver vinto le prove regionali del concorso, e esaminate dalla giuria regionale della Sardegna composta dai docenti Gian Luigi Pittau (presidente della commissione e docente di lingua e letteratura italiana), Luciano Aru e Maria Luisa Brodu. Al liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari, la dirigente scolastica, Nicoletta Rossi, ha espresso la sua gioia e la sua soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dall’alunna: “È un traguardo di grande prestigio – spiega – che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale di Cagliari”.

