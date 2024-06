L’Italvolley femminile guidata da Julio Velasco sarà presente alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo la qualificazione della selezione maschile di Ferdinando De Giorgi, è arrivata anche quella per la squadra che vede come capitana la palleggiatrice sarda Alessia Orro. Le atlete sono ora impegnate a Fukuoka, in Giappone, nell’ultima pool della Nations League prima della chiusura del ranking mondiale fissata per il prossimo lunedì 17 giugno.

L’ufficialità per la conquista di un posto al grave evento parigino, è arrivata dopo qualche ore dalla terzultima sfida della settimana contro la Corea del SudL’ufficialità per la conquista di un posto al grave evento parigino, è arrivata dopo qualche ore dalla terzultima sfida della settimana contro la Corea del Sud grazie alla contemporanea sconfitta per 3-0 del Canada contro l’Olanda. Dato il cospicuo vantaggio nel World Ranking, le pallavoliste della Nazionale hanno anche conquistato l’accesso alle fasi finali della Volleyball Nations League femminile, in programma a Bangkok, in Thailandia, dal 20 al 23 giugno.

