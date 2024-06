Maxi piantagione di marijuana scoperta a San Giovanni Suergiu.

Durante dei controlli per verificare la regolarità delle posizioni di eventuali dipendenti – due di loro lavoravano in nero – in un’azienda che sponsorizzava la vendita di fiori, son state trovate 11mila piante di canapa e 76 chili di prodotto già essiccato.

Non solo. Nella serra erano presenti tutti gli attrezzi utilizzati per la coltivazione dello stupefacente: cisterne d’acqua, impianti di irrigazione canalizzati per ogni filare e fertilizzanti. Un capannone era stato invece allestito per l’essicazione del prodotto con l’utilizzo di motori elettrici e ventilatori.

Le piante son risultate essere ad alto livello di Thc, ben venti volte superiore rispetto al limite consentito.

Il titolare della società è stato arrestato e le piante poste sotto sequestro. Le Fiamme Gialle stimano che il valore della droga, sul mercato, avrebbe potuto sfiorare i 50 milioni di euro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it