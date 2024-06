Gli agricoltori della Sardegna riportano i trattori in marcia per l’isola per segnalare l’allarme siccità delle campagne sarde.

Da lunedì 17 giugno, Coldiretti dà il via a un mese di mobilitazione per l’emergenza siccità e fauna selvatica. Due problemi che stanno attanagliando le campagne colpendo in modo particolare le zone del Sarrabus, Ogliastra, Baronia e Gallura.

Prima tappa lunedì 17 nella zona industriale di Tertenia, in Ogliastra. I trattori sfileranno davanti a tutte le prefetture dell’Isola, infine, giovedì 11 luglio ultima manifestazione a Cagliari sotto il palazzo della Regione in viale Trento.

“Riprendiamo la protesta con i trattori non per dare responsabilità alla nuova giunta che si è insediata da poco” ha spiegato il presidente di Coldiretti Battista Cualbu, “ma perché abbiamo necessità di una collaborazione fattiva per affrontare le emergenze che stanno mettendo in gionocchio il mondo delle campagne”.

Sulla siccità, Cualbu insiste sul doppio binario: “interconnessione tra le dighe e rifacimento delle condotte della rete idrica che perdono il 50% per cento dell’acqua”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it