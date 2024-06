Arriva la seconda medaglia per il cagliaritano Marcello Guidi che, dopo il bronzo nella 5 km, conquista l’argento con la staffetta 4×1500 mista agli Europei di nuoto in corso a Belgrado.

Il portacolori della Rari Nantes ha chiuso la staffetta avviata dalle prove delle ragazze Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci, ricevendo il cambio da Andrea Filadelli.

Ottima la prova del team azzurro che si è mantenuto sempre in corsa nel gruppo di testa sin dalle frazioni al femminile, mentre Spagna e Israele hanno provato a prendere il largo. L’Ungheria ha fatto la differenza, con Guidi che ha saputo comunque opporre resistenza alla medaglia d’oro della 5 km Rasovszky.

L’Italia è riuscita così ad arrivare prima della Francia nella gara conclusiva.

