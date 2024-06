“Non sarebbe un brutto sostituto di Modric il giorno in cui Luka decidesse di andarsene”. Parola del quotidiano sportivo Marca che benedice così Nicolò Barella dopo la clamorosa prestazione in Italia-Albania a Euro 2024. Il centrocampista sardo dell’Inter ha superato nientemeno che Francesco Totti come numero di gol in azzurro, sfoderando una prestazione stellare alla prima in questo Europeo.

Il quotidiano sportivo più importante di Spagna, nonché uno dei più prestigiosi del mondo, esalta il cagliaritano. “In un mercato in cui i centrocampisti scarseggiano, lui vale oro: distribuisce, crea e fa gol” scrive suggerendolo non certo velatamente al Real Madrid.

