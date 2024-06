Stava eseguendo dei controlli di manutenzione ordinaria sotto la cabina del camion, quando improvvisamente il dispositivo di sicurezza che teneva sollevato il mezzo ha ceduto. Tragica fine per un trasportatore di 60 anni ieri sera a Santa Giusta, morto schiacciato mentre operava di fronte a casa sua in zona Cirras.

Per lavorare sulla meccanica del camion l’uomo aveva sollevato in avanti la grossa cabina di guida, infilandosi sotto. Per cause ancora da accertare, questa è tornata giù di colpo senza lasciargli tempo di reazione. Inutili i soccorsi del 118 chiamati dalla moglie. Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco per liberare il corpo, la Polizia e lo Spresal.

