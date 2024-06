Primo giorno in Municipio per il neo eletto sindaco Massimo Zedda, ufficialmente proclamato solo lunedì dopo la vittoria netta alle urne. Il primo cittadino ha dedicato un post sui social a questo suo “nuovo inizio”.

“In una riunione congiunta con i e le dirigenti ho condiviso i primi interventi e lavori da fare in città” annuncia Zedda. “Ho esaminato il bilancio: 35 milioni di avanzo libero, purtroppo non utilmente utilizzati entro i termini nel 2023 per politiche sociali, istruzione e cultura, potranno essere destinati ormai per i soli lavori pubblici. Ne faremo buon uso”.

“Terminato il riconteggio elettorale, verosimilmente il 28 giugno, potrà essere proclamato il nuovo Consiglio comunale, caratterizzato, oltre che per un elevato livello di competenze, stavolta, anche da un gran numero di donne che coerentemente rispecchia, quantitativamente e qualitativamente, la nostra comunità. Da stasera ho iniziato le consultazioni con i partiti e le liste civiche per nominare al più presto la nuova Giunta”.

E conclude: “Le aspettative sono altissime, il nostro impegno massimo e costante per il bene della città e del contesto metropolitano, in un percorso di sviluppo e crescita per le nostre cittadine, cittadini e per il benessere collettivo della nostra splendida terra”.

